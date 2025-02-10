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Царьград

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В Европе цены на газ достигли максимума с 2023 года

В Европе цены на газ достигли максимума с 2023 года

Кроме того, рост цен продолжается уже четыре недели подряд.В Европе цены на природный газ достигли максимальных значений за последние два года из-за увеличенного извлечения газа из хранилищ, вызванного холодной погодой, согласно информации агентства Bloomberg.

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