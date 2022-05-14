Овечкин о поражении от «Флориды»: «Хреновая ситуация. Все время упускали преимущество, ответственность лежит на всех»

Александр Овечкин назвал поражение от «Флориды» хреновой ситуацией.  «Вашингтон» проиграл «Пантерс» в первом раунде Кубка Стэнли (2-4, 3:4 ОТ в шестом матче).

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