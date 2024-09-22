В Татарстане ожидается небольшой дождь и ветер в воскресенье

В воскресенье, 22 сентября, в Татарстане местами пройдет небольшой дождь. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в республике ожидается юго-западный со скоростью 6-11 м/с, но местами он усилится до 15-18 м/с.