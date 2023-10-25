«Долина-шмолина», — Разин обезумел от злости из-за того, что Долина выступила на концерте памяти Шатунова

Продюсер Андрей Разин еще до проведения трибьют-концерта по случаю памяти про Юрия Шатунова неожиданно выступил с гневным заявлением, пообещав наслать проклятия и недобрые мысли на всех тех звезд, которые примут участие в этом «сатанинском», как он сказал, мероприятии.