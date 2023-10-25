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  • Владимир
    кто это?Тэхен написал пуб...
  • Странник
    автору нравятся педики? данная статья для поклонников пидоров, но не здесь.....хотя.....их становится слишком много.....Тэхен рассказал о...
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«Долина-шмолина», — Разин обезумел от злости из-за того, что Долина выступила на концерте памяти Шатунова

«Долина-шмолина», — Разин обезумел от злости из-за того, что Долина выступила на концерте памяти Шатунова

Продюсер Андрей Разин еще до проведения трибьют-концерта по случаю памяти про Юрия Шатунова неожиданно выступил с гневным заявлением, пообещав наслать проклятия и недобрые мысли на всех тех звезд, которые примут участие в этом «сатанинском», как он сказал, мероприятии.

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