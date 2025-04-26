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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ростовцев о задержке выплаты призовых: «Спортсмены знают правила игры, поэтому спокойно ждут. Насколько я знаю, это никого не беспокоит»

«Считаю, ситуация не соответствует действительности. За первый квартал 2025 года СБР должен выплатить призовые в течение следующего квартала.

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