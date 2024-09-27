Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание двух агентов СБУ

Глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале поблагодарил сотрудников ФСБ за задержание двух агентов спецслужб Украины, собиравших информацию о стратегических объектах инфраструктуры региона и местах дислокации вооружения.
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