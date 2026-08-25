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СВО — борьба за будущее не только России, но и всего мира, заявили в Госдуме

СВО — борьба за будущее не только России, но и всего мира, заявили в Госдуме

Запад не готов к прямой войне с Россией, поэтому его главным инструментом становится давление изнутри, 25 августа заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа .

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