СВО — борьба за будущее не только России, но и всего мира, заявили в Госдуме

Запад не готов к прямой войне с Россией, поэтому его главным инструментом становится давление изнутри, 25 августа заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа .
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