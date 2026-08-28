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Иркутск Сегодня

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После прокурорской проверки кладбища Аларского района избавили от мусора

Прокуратура Аларского района Иркутской области выявила нарушения законодательства об отходах на кладбищах, сообщили в пресс-службе ведомства.

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