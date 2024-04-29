Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • ВС
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Похоже, Суровикин возвращается. Какой пост он может занять

Похоже, Суровикин возвращается. Какой пост он может занять

После ареста Тимура Иванова, ожидаемо все заговорили о громких отставках и возможных назначениях в оборонном ведомстве.

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Комментарии
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Лора Лора
Путин будь ближе к нам...
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17 час.
Андрей
Путин всё сделает, как надо России. Не надо мешать и гадать.
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17 час.

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