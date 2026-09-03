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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Авангард» подписал с Чайкой двусторонний контракт на год

« Авангард » заключил двустороннее соглашение на один сезон с защитником Даниилом Чайкой . В прошлом сезоне 23-летний хоккеист провел в чемпионате КХЛ 6 матчей, в плей-офф – 3 игры, не отметившись результативными действиями.

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