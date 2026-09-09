НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

Захарова отметила нехватку у Украины иммунитета к действиям Запада

Захарова отметила нехватку у Украины иммунитета к действиям Запада

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Россия и Украина никогда, будучи в границах одной страны, не пытались "делить друг друга", попытки внести деструктивное зерно и раскачать изнутри ситуацию шли именно со стороны Запада, который активно вынашивал, разрабатывал и реализовывал эти планы и по отношению к Киеву, и по отношению к Москве.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым