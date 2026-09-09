ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Россия и Украина никогда, будучи в границах одной страны, не пытались "делить друг друга", попытки внести деструктивное зерно и раскачать изнутри ситуацию шли именно со стороны Запада, который активно вынашивал, разрабатывал и реализовывал эти планы и по отношению к Киеву, и по отношению к Москве.
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