Захарова отметила нехватку у Украины иммунитета к действиям Запада

ВЛАДИВОСТОК, 9 сентября. /ТАСС/. Россия и Украина никогда, будучи в границах одной страны, не пытались "делить друг друга", попытки внести деструктивное зерно и раскачать изнутри ситуацию шли именно со стороны Запада, который активно вынашивал, разрабатывал и реализовывал эти планы и по отношению к Киеву, и по отношению к Москве.