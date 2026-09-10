«Страх потеряли»: Путин, Трамп и Си Цзиньпин не боятся ядерной войны – The Economist

Мировые лидеры перестали бояться ядерной войны. Об этом пишет британский журнал The Economist. В публикации отмечается, что Владимир Путин, Дональд Трамп и Си Цзиньпин контролируют самые мощные арсеналы на планете, и им следует более серьёзно относиться к ядерным рискам.
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