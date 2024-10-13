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Петербургский дневник

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Петербургский детский драмтеатр У Нарвских ворот представит Россию на Международном фестивале театра для детей в Республике Сербской

Петербургский детский драмтеатр У Нарвских ворот представит Россию на Международном фестивале театра для детей в Республике Сербской

С 13 по 19 октября Детский драматический театр У Нарвских ворот представит Россию на 23-м Международном фестивале театра для детей в Республике Сербской (Босния и Герцеговина), рассказали в пресс-службе Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга.

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