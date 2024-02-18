Экс-депутат Луценко предрек, что Украина может потерять еще Харьков и Запорожье

После Авдеевки Украина может потерять контроль и над другими городами, включая Харьков и Запорожье. Такой прогноз сделал бывший депутат Верховной рады Игорь Луценко, который сейчас служит в ВСУ, передает РИА Новости.
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