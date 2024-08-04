На Южном Урале снова выросло число подтопленных домов

В Челябинской области продолжаются подтопления. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, на утро воскресенья, 4 августа, на контроле остается подтопление 219 частных жилых домов и 329 приусадебных участков.