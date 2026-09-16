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Хирург Маляев: недовольство грудью чаще связано с формой, а не с размером

Хирург Маляев: недовольство грудью чаще связано с формой, а не с размером

7 из 10 женщин недовольны размером или формой груди. Такую оценку в беседе с «Газетой.Ru» дали специалисты клиники RTH Revival на основе международных исследований и собственной клинической практики.

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