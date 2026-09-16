Хирург Маляев: недовольство грудью чаще связано с формой, а не с размером

7 из 10 женщин недовольны размером или формой груди. Такую оценку в беседе с «Газетой.Ru» дали специалисты клиники RTH Revival на основе международных исследований и собственной клинической практики.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Череповце женщи...
- Лавров: РФ считае...
- Каллас раскритико...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым