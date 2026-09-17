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Царьград

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Шторм разрушил резервуар с топливом на Таймыре: разлилось 200 тонн

Шторм разрушил резервуар с топливом на Таймыре: разлилось 200 тонн

Сильнейший за 40 лет шторм повредил резервуар с дизельным топливом в посёлке Сындасско на Таймыре, что привело к разливу около 200 тонн топлива.

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