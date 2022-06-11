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Куат не сыграет против Словакии в Нур-Султане

Полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат не сыграет против Словакии в Нур-Султане. Желтая карточка, полученная им в матче с Беларусью (1:1), стала для него второй в текущем розыгрыше Лиги наций.

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