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Клэй Томпсон – о проблемах в атаке у Пула: «Сказал ему, что со мной такое тоже случалось»

Защитник «Уорриорз» Клэй Томпсон рассказал о том, что постарался успокоить молодого одноклубника Джордана Пула, который пока что играет хуже, чем в прошлом сезоне.

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