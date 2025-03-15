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В аэропортах Волгограда и Саратова ввели ограничения

В аэропортах Волгограда и Саратова ввели ограничения

В аэропортах Волгограда и Саратова введены временные ограничения на работу. Об этом сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале, уточнив, что ограничения призваны обеспечить безопасность полетов гражданских авиационных судов.

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