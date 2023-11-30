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Инфекционист Поздняков: гонорея стала «супербактерией» и может быть угрозой для людей

Инфекционист Поздняков: гонорея стала «супербактерией» и может быть угрозой для людей

Постоянное и неконтролируемое употребление антибиотиков может вызывать развитие бактерий, устойчивых к лекарствам, сообщает Андрей Поздняков, врач-инфекционист и главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО-Сибирь», пишет «Газета.

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