Врач Бережная посоветовала с осторожностью есть арбузы людям с диабетом

Гастроэнтеролог, диетолог, кандидат медицинских наук Ирина Бережная рассказала в беседе с RT, при каких заболеваниях стоит употреблять арбузы с осторожностью, а также дала рекомендации, сколько кусков можно съедать в день без вреда для здоровья.