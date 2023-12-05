Bloomberg: цена биткоина превысит $500 000

В последнем отчете от Bloomberg было высказано предположение, что достижение биткоином отметки в 42 000 долларов - это лишь начало нового крипто-суперцикла, который подтолкнет крупнейшую в мире криптовалюту к значению более 500 000 долларов за монету.
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