Четверть жителей Алтая заявили, что "отпускные аватарки" не спасают от назойливых коллег

В большинстве компаний не принято отвлекать сотрудников от отдыха: только 18% сообщили, что у них считается нормой быть на связи В Алтайском крае среди тех, кто хотя бы иногда ставит специальные фото на аватарку во время отпуска, только треть опрошенных отметили, что этот метод помогает сократить число сообщений от коллег, выяснили аналитики платформы онлайн-рекрутинга hh.