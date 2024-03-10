Есть на Земле ледники маркеры, исчезновение которых говорит о климате

«Ледник Судного дня» он же ледник Туэйтса находится в Антарктиде, в её западной части. Теряет он в тёплое время года примерно 50 миллиардов тонн льда, что значительно больше, чем получает в зимний период в результате выпадения на его поверхность снега.
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