Аргументы недели
ГлавнаяПолитикаЭкономикаШпионажАрмияИсторияКультураШоубизнес
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы недели

98 823 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Павел nosmoking
    Кто же это любит угнетение?ВЦИОМ: Путин на в...
  • лина любимцева
    Ассанжа удерживают противозаконно!   Он не давал США, или кому-либо еще из стороны, его удерживающей,  подписку "о не...Володин назвал си...
  • федор
    Или и застрелись , зачем так себя мучать!Канадский генерал...

Есть на Земле ледники маркеры, исчезновение которых говорит о климате

Есть на Земле ледники маркеры, исчезновение которых говорит о климате

«Ледник Судного дня» он же ледник Туэйтса находится в Антарктиде, в её западной части. Теряет он в тёплое время года примерно 50 миллиардов тонн льда, что значительно больше, чем получает в зимний период в результате выпадения на его поверхность снега.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх