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22 августа кировчанам советуют не надевать украшений из металла, не смотреть на Луну, не злиться

22 августа кировчанам советуют не надевать украшений из металла, не смотреть на Луну, не злиться

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, в воскресенье, Матвеев деньРабочая неделя в Кирове начнётся ярко, солнечно и радостно: температура воздуха за окном в дневные часы достигнет +29 градусов, к ночи похолодает до +17.

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