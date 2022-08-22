22 августа кировчанам советуют не надевать украшений из металла, не смотреть на Луну, не злиться

Прогноз погоды, народные приметы и необычные праздники сегодня, в воскресенье, Матвеев деньРабочая неделя в Кирове начнётся ярко, солнечно и радостно: температура воздуха за окном в дневные часы достигнет +29 градусов, к ночи похолодает до +17.