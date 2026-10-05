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Аргументы недели

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Минобороны РФ сообщило об интенсификации боев под Добропольем

Минобороны РФ сообщило об интенсификации боев под Добропольем

Российские войска активизировали действия на фронте, параллельно нанося удары по военной инфраструктуре в Сумах, Днепре и Киеве.

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