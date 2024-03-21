RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 252 подписчика

Удаление Гайча, голы Миранчуков и замены Карпина: чем запомнился товарищеский матч между Россией и Сербией

Удаление Гайча, голы Миранчуков и замены Карпина: чем запомнился товарищеский матч между Россией и Сербией

Сборная России по футболу не оставила шансов национальной команде Сербии в товарищеском матче. Исход противостояния во многом определило удаление Милана Гайча на 21-й минуте за фол в собственной штрафной и реализованный Антоном Миранчуком пенальти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх
Задать вопрос доктору