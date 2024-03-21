Удаление Гайча, голы Миранчуков и замены Карпина: чем запомнился товарищеский матч между Россией и Сербией

Сборная России по футболу не оставила шансов национальной команде Сербии в товарищеском матче. Исход противостояния во многом определило удаление Милана Гайча на 21-й минуте за фол в собственной штрафной и реализованный Антоном Миранчуком пенальти.
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