Иран нанёс ракетный удар по американским базам в Иордании

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). 28 июля Иран нанёс ракетный удар по американским объектам на Ближнем Востоке. По данным Центрального командования США (CENTCOM), Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил несколько баллистических ракет по военной базе США и командному центру CENTCOM в Иордании.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии