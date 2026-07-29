ИА Реалист
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ИА Реалист

303 подписчика

Иран нанёс ракетный удар по американским базам в Иордании

Иран нанёс ракетный удар по американским базам в Иордании

ТЕГЕРАН (ИА Реалист). 28 июля Иран нанёс ракетный удар по американским объектам на Ближнем Востоке. По данным Центрального командования США (CENTCOM), Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил несколько баллистических ракет по военной базе США и командному центру CENTCOM в Иордании.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии