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Происшествия

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Житель Чувашии осужден за обслуживание оборудования для подмены телефонных номеров

Подпольную телефонную станцию в Новочебоксарке в ноябре 2025 года выявили сотрудники БСТМ и Управления уголовного розыска МВД по Чувашской Республике совместно с коллегами из МВД России и регионального УФСБ.

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