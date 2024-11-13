The Hill заявил о симпатии Трампа к Путину и глубоком презрении Зеленского AlexCoderThe Hill заявил о симпатии Трампа к Путину и глубоком презрении Зеленского AlexCoder На мировой арене грядут перемены Американские аналитики предупреждают, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом может стать серьезным испытанием для киевского режима.
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