The Hill заявил о симпатии Трампа к Путину и глубоком презрении Зеленского AlexCoderThe Hill заявил о симпатии Трампа к Путину и глубоком презрении Зеленского AlexCoder На мировой арене грядут перемены Американские аналитики предупреждают, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом может стать серьезным испытанием для киевского режима.