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Мировое обозрение

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ВС РФ поразили в Бугском лимане судно, доставлявшее военные грузы в Николаев

ВС РФ поразили в Бугском лимане судно, доставлявшее военные грузы в Николаев

Главное в тезисах: Тезис 1: 13 октября российские военные поразили в Бугском лимане морское судно типа «сухогруз», следовавшее в порт Николаев с грузами военного и двойного назначения.

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