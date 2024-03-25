НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

128 подписчиков

Карпин хотел выпустить против Парагвая Лунева, Чалова, Кузяева, Черникова и Адамова: «Если сравнить два состава, не знаю, какой из них сильнее» 

— К субботе вы уже знали, кого выпустите на матч с Парагваем? — Да, на 80-90 процентов. — Назовете состав? — Ну, если вам интересно, почему нет? Какие уж теперь секреты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх