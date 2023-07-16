«Я хочу уважение, как к Лаврову»: МИД Германии закатила «истерику» из-за того, что её встретили «без почестей и поклона»
Любопытно сегодня наблюдать за политическими баталиями. Например, заседания в ООН интересно смотреть даже без звука.
Комментарии
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Как была дура, так ею и осталась! Сидела бы в своей зелёной партии, но нет, полезла в политику. Видимо на батуте все мозги вытресла!!!
ЛАВРОВ - ЭТО ВЕЛИЧИНА и КЛАССИКА!! А что значат те пешки? Ничтожества...
Это Германия - пешка теперь, а Россия - ЭТО ВЕЛИЧИНА и КЛАССИКА.
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