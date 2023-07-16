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«Я хочу уважение, как к Лаврову»: МИД Германии закатила «истерику» из-за того, что её встретили «без почестей и поклона»

«Я хочу уважение, как к Лаврову»: МИД Германии закатила «истерику» из-за того, что её встретили «без почестей и поклона»

Любопытно сегодня наблюдать за политическими баталиями. Например, заседания в ООН интересно смотреть даже без звука.

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Комментарии
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Элла
Как была дура, так ею и осталась! Сидела бы в своей зелёной партии, но нет, полезла в политику. Видимо на батуте все мозги вытресла!!!
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4 час.
лл
лина любимцева
ЛАВРОВ - ЭТО  ВЕЛИЧИНА и КЛАССИКА!! А что значат те пешки? Ничтожества...
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1 час.
Тамара Фролова
Это Германия - пешка теперь, а Россия - ЭТО ВЕЛИЧИНА и КЛАССИКА.
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