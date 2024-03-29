Центры амбулаторной онкологической помощи откроют в Иркутске, Братске и Ангарске

Центры амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) откроют в этом году в Иркутске, Братске и Ангарске. Об этом стало известно на совещании по вопросам реализации регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».
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