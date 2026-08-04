Россия должна признать руководство Украины террористами и начать работу по его ликвидации. Об этом в эфире видеоблога «Книжный день Центр х Delib» заявил политолог Игорь Шишкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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