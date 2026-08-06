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В Госдуме к выборам снова предложили заменить ЕГЭ на экзамены

В Госдуме к выборам снова предложили заменить ЕГЭ на экзамены

Отменить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и ввести вместо него государственные экзамены предложила глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, 6 августа сообщается на сайте Государственной думы РФ.

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