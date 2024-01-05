Эксперт Абрамов: бюджет 2024 года достаточно рискованный

Рекордный по объему федеральный бюджет 2024 года будет трудно исполнить, специально для aif.ru оценил завлабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов, но, в любом случае, у бюджетников, получателей пенсий, пособий и прочих социальных выплат повода для беспокойства нет.