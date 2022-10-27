Газопровод «Северный поток — 2» не может получить необходимую сертификацию.Правительство Германии полагает, что с технической точки зрения невозможно использовать вторую нитку трубопровода «Северный поток — 2» после диверсий на газопроводах.
Газопровод «Северный поток — 2» не может получить необходимую сертификацию.Правительство Германии полагает, что с технической точки зрения невозможно использовать вторую нитку трубопровода «Северный поток — 2» после диверсий на газопроводах.
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