Интернет-газета «Ридус» (ridus.ru)

262 297 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр
    Запустили козлов ...МАГАТЭ начнет про...
  • Boleslav Buljanowskij
    И шо, цены поползут вниз??? Или гражданам зарплату и пенсии в два раза повысят???Минэкономразвития...
  • Александр Першин
    Он всего лишь констатировал факт , что на восьмом месяце СВО  к российской власти пришло осознание того что на Украин...Экс-командир спец...

Использовать вторую нитку трубопровода «Северный поток — 2» невозможно

Использовать вторую нитку трубопровода «Северный поток — 2» невозможно

Газопровод «Северный поток — 2» не может получить необходимую сертификацию.Правительство Германии полагает, что с технической точки зрения невозможно использовать вторую нитку трубопровода «Северный поток — 2» после диверсий на газопроводах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх