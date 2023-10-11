How to Avoid a Second Front Between Israel and Hizballah

Israel is in a crisis. Last Saturday, the country experienced its most horrific terror attack in history — we still don’t know how many lives it claimed (the count so far is more than 1,000 deaths and thousands of injured).
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