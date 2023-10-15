РЖД предлагают отдохнуть после отпуска. Железнодорожный холдинг анонсировал новые туристические маршруты

Запрягай поезда летом, а маршруты осенью. «Российские железные дороги» пошли по уже проверенному пути и заранее определили для пассажиров, на какие направления им бы стоило обратить внимание в ближайшие год-полтора.
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