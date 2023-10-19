Рогов: известный ополченец с позывным Бабай погиб на запорожском фронте

РИАМО - 19 окт. Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в ходе боевых действий на запорожском направлении спецоперации погиб известный ополченец Александр Можаев с позывным Бабай.
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