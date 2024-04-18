Замминистра: авторы санкций против экспорта из РФ цветных металлов угодили в "ловушку Эйнштейна"

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал о выработке мер в ответ на санкции, в соответствии с которыми LME и Чикагская товарная биржа больше не смогут пополнять запасы алюминия, меди и никеля на своих складах за счет поставок сырья российского происхожденияОАО «ЭПМ-НЭЗ» Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов (в центре)читайте на monocle.