В Оренбурге сотрудник полиции встретилась со студентами 1 курса МГЮА

В Оренбургском институте (филиале) Университета имени О.Е.Кутафина (МГЮА) прошла встреча студентов 1 курса с заместителем начальника отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Оренбургское» Валерией Живайкиной.
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