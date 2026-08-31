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Царьград

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Фекла Свекольница: что нельзя делать для финансового благополучия

Фекла Свекольница: что нельзя делать для финансового благополучия

1 сентября, в день Феклы Свекольницы, существуют особые народные запреты: не рекомендуется лениться, ссориться, чинить одежду и отправляться в поездки.

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