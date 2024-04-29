29 апреля начинается последняя неделя Великого поста — самая строгая. В храмах проходят богослужения.
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29 апреля начинается последняя неделя Великого поста — самая строгая. В храмах проходят богослужения.