Юрист Виноградов: травма ребёнка в школе не означает автоматическую вину школы

Юрист, член Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов рассказал, как определяется ответственность при происшествии с ребёнком в школе.
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