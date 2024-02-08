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«Не позволим выступать непатриотам»: в России отменяют Орбакайте и Арбенину

«Не позволим выступать непатриотам»: в России отменяют Орбакайте и Арбенину

Мэр Владивостока Шестаков рекомендовал организаторам концертов Кристины Орбакайте и Дианы Арбениной отменить их выступления в городе, запланированные на 27 февраля и 19 марта соответственно, сообщили в мэрии.

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