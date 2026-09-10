Путин провел встречу с первым замглавы МВД Кикотем

Встреча президента России Владимира Путина с первым заместителем министра внутренних дел РФ — Службы по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан МВД Андреем Кикотем состоялась поздно вечером 9 сентября в Кремле.
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