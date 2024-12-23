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Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец

Перейти на Ту: каким будет новый стратегический самолет-ракетоносец

Стратегические ракетоносцы дальней авиации ВКС России Ту-160 и Ту-95 проходят модернизацию — в ходе этих работ уже восстановлена технология вакуумной сварки титановых изделий, возобновлено производство агрегатов планера самолета и уникальных систем.

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